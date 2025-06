Bruno Mars lança funk 'Bonde do Brunão' em parceria com Fortnite Festival

Após a temporada de uma série de 15 shows pelo Brasil em novembro de 2024, Bruno Mars presenteou os fãs com um funk em português. Nesta quarta-feira (18), sete meses depois da homenagem ao Brasil, ele surpreendeu o público mais uma vez, lançando oficialmente o intitulado "Bonde do Brunão" nas plataformas de streaming no formato de single.

Agora, os fãs podem dar play na música, já disponível na conta oficial de Bruno Mars no Spotify, Deezer e Amazon Music. A faixa é uma versão de "Cerol na Mão", do grupo de funk Bonde do Tigrão, sucesso dos anos 2000.

A novidade foi comemorada pelo fãs de Bruninho, como ele é carinhosamente chamado pelo público brasileiro. Nas redes sociais, o lançamento da faixa tomou conta de trends. "Já pode dar o CPF e o cartão do SUS pra ele", disse uma usuária do X. "Bruninho é mais brasileiro que eu", escreveu outra seguidora.

O lançamento oficial de "Bonde do Brunão" também traz um destaque para a parceria do cantor com o game Fortnite Festival. A música em português entrou para a trilha sonora da nona temporada do jogo. O crédito da faixa é e Bruno Mars e do grupo de produtores The Stereotypes.

Bruno Mars é um dos cantores mais ouvidos do mundo no Spotify e está há quase um ano no top de músicas mais reproduzidas da plataforma com "Die With a Smile", um featuring com a cantora Lady Gaga.