Bruno Mars recebe 'cpf gigante' de Ministério após passar quase um mês no Brasil

O cantor Bruno Mars fez passagem longa pelo Brasil no último mês, com 14 shows passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, deixando os fãs em polvorosa com diversas interações em solo brasileiro. A vinda do artista, inclusive, não passou despercebida e ele ainda ganhou um CPF de "mentirinha", produzido especialmente pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O cantor recebeu o nome de Bruno Márcio no documento fictício, exatamente como ele é chamado pelos fãs brasileiros nas redes sociais. A felicidade dele foi tanta que ele ainda aproveitou para mostrar o documento em um show na última terça (5), em Belo Horizonte.

"Missão cumprida, entregamos a Carteira de Identidade fictícia (mas feita com muito carinho) para o Bruninho em seu último show. Ele já pode se sentir brasileiro como a gente! Te amamos Bruno Márcio do Brasil", disse o ministério em publicação.

As homenagens, no entanto, podem continuar. Além do CPF ao cantor, o deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF) deseja conceder também um título de cidadão honorário do Brasil ao artista.

Quem agradeceu toda a atenção a Bruno Mars foi o irmão dele, Eric Hernandez. Ele também recebeu um documento 'fake' para brincar com a passagem pelo Brasil e fez uma postagem especial, agradecendo e se despedindo.

"Obrigado, Brasil, por seu amor e pelo meu CPF. Eu valorizo isso", escreveu ele em publicação no Instagram.