Bruno Mars surge em bar em Belo Horizonte e surpreende fãs

Bruno Mars, de 39 anos, surpreendeu os fãs mineiros ao aparecer em um famoso bar em Belo Horizonte neste sábado (02), com membros de sua equipe e seguranças.

Com show marcado na cidade para a próxima terça-feira (05), ele aproveitou a estadia na capital de Minas Gerais para fazer a visita no bar localizado no bairro Lourdes, região Centro-Sul da cidade.

O local visitado pelo popstar funciona desde 1967, sendo considerado atualmente um marco cultural do município. Por lá, o cardápio é de comida essencialmente mineira, e o ambiente é típico de um boteco.

De acordo com o R7, um gerente do estabelecimento garantiu que o artista comeu uma comida bem mineira: "Torresmo, feijão-tropeiro, queijo coalho com melaço de limão capeta e pediu cerveja".

Despojado, sorridente e interagindo com os presentes, o cantor foi fotografado por dezenas de fãs, que comentaram muito nas redes sociais.

"Simplesmente, do nada, no mesmo bar que o Bruno Mars em BH", disse uma pessoa que publicou imagens do artista no TikTok.

Outros, claro, brincaram com a situação na web. "Meu Deus. Alguém leva ele no Mercado Central e na feira Hippie do centro de BH", disse um internauta no X. "Que rolê aleatório", comentou outro. "Tá nesse exato momento aqui em casa comendo pão de queijo e doce de leite", brincou mais um.

A apresentação de Bruno em Belo Horizonte é a última no Brasil e ocorrerá no Mineirão. Além da capital mineira, a turnê em solo brasileiro passa ainda por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Ao todo, Mars fará 14 shows no país, metade delas com ingressos esgotados.