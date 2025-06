Simone Mendes homenageia Simaria no dia do aniversário de 43 anos da irmã

A cantora Simone Mendes postou uma homenagem para a irmã, Simaria, nesta segunda-feira (16), data em que ela completa 43 anos.

A artista escolheu uma foto em que as duas aparecem com roupas de São João. “Feliz aniversário, minha irmã amada! Hoje é o seu dia, e eu não poderia deixar de dizer o quanto você é especial para mim. Você é mais do que irmã, é parte do meu coração! Que esse novo ano de vida te traga paz, amor, saúde e muitas alegrias. E lembre-se sempre: estarei ao seu lado, cuidando de você com todo o amor que tenho no coração. Te amo imensamente”, escreveu Simone.

Simaria republicou a postagem nas próprias redes sociais.

Veja também É Hit Wesley Safadão revela quanto recebe por 'alô' no São João; saiba valor É Hit Rafa Kalimann curte show de Nattan em Fortaleza e ganha elogio de sogra

Fim da dupla

Em agosto de 2022, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla musical. Simone seguiu em carreira solo, e até hoje há boatos de que as duas são brigadas na vida pessoal, apesar de já terem aparecido juntas em alguns momentos.