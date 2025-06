Jornalista da Globo faz desabafo após diagnóstico de câncer do filho de 4 anos

A jornalista da Globo em Minas Gerais, Mara Pinheiro, âncora do telejornal MG2, fez um desabafo nas redes sociais sobre o diagnóstico do filho de 4 anos, Hércules. A criança foi diagnosticada com leucemia após exames de rotina.

“Sumi daqui, sumi do jornal, e muitas pessoas querem saber se eu saí da TV, se estou de férias e, na verdade, não. Na verdade, eu estava tentando me fortalecer para conseguir compartilhar com vocês tudo o que aconteceu e o que está acontecendo com a nossa família nos últimos dias”, iniciou ela.

Mara explicou que o filho não teve nenhum sintoma, o que fez com que a descoberta da doença fosse um choque. “Essa criança assintomática, ativa, que come bem, pratica esportes e é extremamente alegre, feliz e carismático, foi diagnosticado com leucemia”.

“Enquanto ele estava internado, ele foi um exemplo de resiliência. Falamos para ele que estávamos combatendo o ‘bichinho ruim’ do sangue. Em momento nenhum ele reclamou de nada”, finalizou.

Além da mensagem em vídeo, a jornalista deixou um relato na legenda da publicação: “Por enquanto não saberei dizer a vocês qual a manchete do dia... Estamos focados na notícia que mais quero dar: a da cura. E ela virá, afinal de contas, nosso filho é um Hércules! Dentro do possível, informarei sobre o andamento do tratamento”.