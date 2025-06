Velório de Francisco Cuoco é aberto ao público em SP; veja fotos

O corpo do ator Francisco Cuoco, que faleceu nessa quinta-feira (19), aos 91 anos, está sendo velado em São Paulo, estado natal do artista.

A cerimônia ficará aberta ao público até as 13h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista. O enterro está previsto para as 16h, e será reservado para familiares e amigos.

Veja fotos do velório

Legenda: Diogo, um dos três filhos de Francisco Cuoco, no velório do pai Foto: Edu Araujo/Agnews

Legenda: Coroa de flores enviadas pelo neto de Francisco Cuoco ao velório do avô Foto: Edu Araujo/Agnews

Carreira

Conhecido como um dos primeiros galãs da teledramaturgia brasileira, Francisco Cuoco tinha mais de 60 anos de carreira na televisão, teatro e cinema.

Nas novelas, viveu personagens memoráveis, como Cristiano Vilhena, de "Selva de Pedra" (1972), e o taxista Carlão, em "Pecado Capital" (1975), além de participar de "O Outro” (1983), “O Salvador da Pátria” (1989), “Passione” (2010) e “Segundo Sol” (2018).

O último papel de Cuoco na TV foi em 2023, quando fez uma participação na série “No Corre”, do Multishow.

Problemas de saúde

O ator estava há 20 dias sedado no Hospital Albert Einstein, também em São Paulo. Segundo o g1, o artista morreu de falência múltipla dos órgãos, às 14h54.

Em maio, uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que Francisco pesava 130 kg e tinha problemas em lembrar os papéis que interpretou. "Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas é suportável", contou.

O ator deixa três filhos: Rodrigo, Diogo e Tatiana. Todos são frutos de seu relacionamento com Gina Rodrigues Cuoco, com quem foi casado por 20 anos e se separou em 1984.