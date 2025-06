Saiba quem são os três filhos e herdeiros de Francisco Cuoco

O ator Francisco Cuoco, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, casou duas vezes ao longo da vida e teve três filhos: Tatiana, Rodrigo e Diogo — todos frutos do relacionamento com a segunda esposa, Gina Rodrigues.

Chico foi casado, primeiro, com a atriz Carminha Brandão, entre 1960 e 1964. Depois, casou-se com Gina, de quem se divorciou em 1984. Aos 75 anos, assumiu relacionamento com Thaís Rodrigues.

No entanto, apesar de ser discreto no que diz respeito à vida familiar, ele sempre deixou à mostra os laços afetivos que construiu com os herdeiros ao longo do tempo.

Em 2013, quando foi homenageado no "Arquivo Confidencial" do antigo "Domingão do Faustão", ele recebeu uma série de homenagens da família, incluindo o relato de um dos filhos, que compartilhou com o público um hábito especial do pai.

"Uma coisa engraçada dele é que, sempre que a gente se fala por telefone ou quando a gente está junto, ele, no final, diz o seguinte: 'Diogo, não esquece, cuida da saúde'", lembrou o herdeiro.

No depoimento, Diogo afirmou ainda que os filhos nunca sentiram a ausência do pai porque o acompanhavam mesmo em meio às demandas da carreira artística.

"Primeira memória que me vem à cabeça pensando no meu pai é da gente acompanhando ele nas gravações. A gente nunca sentiu a ausência dele, apesar das viagens e dos compromissos, porque ele sempre compensava", relatou.

Morte de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco faleceu aos 19 anos, nessa quinta-feira (19). Ele estava há quase um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sofreu falência múltipla de órgãos.

O ator enfrentava complicações de saúde relacionadas à idade e uma infecção nos rins, além de crises de ansiedade. Ele também teria tido um grande ganho de peso e chegado a pesar 130 quilos, o que dificultava sua locomoção.