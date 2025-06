Francisco Cuoco foi 'garoto-propaganda' de cemitério no Ceará e chegou a ser confundido com dono

Além de grandes personagens das novelas da TV Globo interpretados por Francisco Cuoco, falecido nessa quinta-feira (19), o povo cearense guarda na memória uma série de publicidades do paulista em um cemitério do Ceará. Por muitos anos, ele atuou como "garoto-propaganda" do empreendimento Jardim do Éden, localizado em Pacatuba (CE) — município da Região Metropolitana de Fortaleza.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o cemitério para entender quando essa relação iniciou e conversou com um dos responsáveis pelas filmagens das peças publicitárias da época.

Veja uma das peças publicitárias:

O setor comercial do cemitério informou que os trabalhos com Cuoco iniciaram em abril de 2012 e seguiram até junho do ano passado. Ele chegou a gravar publicidades no cemitério localizado em Pacatuba.

Ele esteve também em gravações no Dia das Mães e chegou a fazer "presença vip" em campanha no local. Segundo funcionários, na época, muitas pessoas buscavam o cemitério achando que ele seria dono do empreendimento.

Ator fez publicidades para outros cemitérios do Nordeste

Cristiano Reis, dono da agência que escolheu Francisco Cuoco para gravar as publicidades do cemitério no Ceará, conta que eles se tornaram amigos e sempre estavam em contato graças aos trabalhos.

"Na época, quando o cemitério ainda estava começando, a gente precisava de um garoto-propaganda, né? Para poder dar identidade ao empreendimento. Aí foi quando a gente indicou o ator Francisco Coco. Por ser um galã da Globo, uma pessoa que tinha credibilidade no mercado", lembra o empresário.

A parceria deu tão certo que eles chegaram a produzir conteúdo para outros cemitérios pelo Nordeste, como o Vale da Saudade, localizado em Recife e Salvador.

Uma pessoa que se dedicou ao cliente, ao negócio. Foi um sucesso, foi um sucesso mesmo, alavancou bastante as vendas. Marcou a história do segmento funerário aqui no Ceará Cristiano Reis Empresário

Ainda segundo o empresário, o ator paulista era apaixonado pelo Estado. "Ele amava estar aqui. Gostava do mar, das praias e restaurantes. Sempre que a gente marcava a 'presença vip', ele se animava para vir".