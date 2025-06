Famosos lamentam morte de Francisco Cuoco: 'Um ator fantástico e uma pessoa maravilhosa'

Após a morte do ator Francisco Cuoco, 91, confirmada pela família na tarde desta quinta-feira (19), uma série de homenagens públicas ao artista tomou conta das redes sociais.

Lembrado como um dos grandes atores da televisão brasileira, Francisco foi homenageado por amigos e colegas de profissão. O dramaturgo Walcyr Carrasco destacou a importância e longevidade da carreira de Cuoco, com quem trabalhou em "Amor à Vida" (2013).

"Nos deixou hoje um dos maiores atores da nossa televisão. Francisco Cuoco foi um ícone, um artista que inspirou gerações e levou emoção a milhões de lares. Fica a saudade e a eterna admiração. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores", comentou, em publicação no Instagram.

Ator e diretor, Miguel Falabella fez uma homenagem emocionante ao artista e, também, à personalidade de Francisco fora das telas.

"Foi-se Francisco Cuoco, cai o pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos. Por trás da lendária figura do eterno galã, havia um homem sensível, um colega engraçado e espirituoso e um profissional de primeira. Demos muitas gargalhadas juntos. Vai deixar saudade. Um beijo, querido. Siga na direção da luz!", declarou.

No X, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também lamentou a morte do artista. "Recebo com tristeza a notícia da partida de Francisco Cuoco. Um gigante da nossa teledramaturgia, dono de uma carreira linda e memorável. Um artista que nos marcou com seu talento e carisma. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que se emocionaram com sua arte.", escreveu.

O ator Marcelo Serrado destacou como o artista o inspirado e destacou a relevância do trabalho de Cuoco. "Quando comecei na TV eu era muito fã do Cuoco e depois fizemos juntos algumas coisas na TV sempre gentil e querido comigo e com todos! Se foi um dos grandes! Obrigado por tudo, pelo seu talento."

A apresentadora Ana Maria Braga também lamentou a partida de Francisco. "O galã que atravessou gerações, que trocou de personagem, mas nunca perdeu o charme… Francisco Cuoco agora faz parte do elenco lá de cima. Obrigada por tantos momentos inesquecíveis. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

O ator Murilo Rosa destacou que Francisco era "absolutamente um ator fantástico e uma pessoa maravilhosa" e disse estar "sem palavras".

Já a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes lembrou alguns dos trabalhos mais famosos do ator.

"Acabei de saber da morte do querido Francisco Cuoco - um dos maiores galãs da nossa TV. Quem viu não esquece: 'Selva de Pedra', 'O Astro', 'Pecado Capital', 'O Semideus'. Ele tinha 91 anos e estava internado em São Paulo. Cuoco deixou dois filhos e uma filha, além de uma multidão de fãs que hoje já se lembram dele com saudade. Meu carinho para a família e amigos."

O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há cerca de 20 dias e permanecia sedado. Cuoco estava enfrentando complicações de saúde associadas à idade e a um ferimento que infeccionou, segundo informou sua irmã, Grácia, com quem morava. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Com sua partida, Francisco deixa a companheira, Thaís Rodrigues, com quem estava há 14 anos, e três filhos: Rodrigo, Diogo e Tatiana. Todos são frutos de seu relacionamento com Gina Rodrigues Cuoco, de quem era divorciado há mais de 40 anos.

Quem era Francisco Cuoco?

Natural do bairro do Brás, em São Paulo, onde cresceu em uma família humilde, Cuoco começou a trabalhar como feirante com o pai. Nos anos 1950, ingressou na Escola de Arte Dramática. A formação foi o início de uma carreira marcante na TV.

Francisco Cuoco deixa um legado de grandes papéis na televisão e no teatro, sendo lembrado como um dos galãs mais carismáticos da dramaturgia brasileira.