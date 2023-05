Francisco Cuoco revela resultado de teste de DNA sobre suposta paternidade de Anthony Junior

Francisco Cuoco revelou o resultado do teste de paternidade que Anthony Júnior lutou na Justiça para que o ator fizesse. Durante o programa Balanço Geral, na Record, nessa terça-feira (22), o artista divulgou que não é pai biológico do homem.

Uma contraprova do exame ainda será realizada, em 30 dias. "Teve o encontro, foi muito amistoso. O resultado é negativo. Bom que ficou tudo devidamente esclarecido", comentou Cuoco.

"O Francisco Cuoco foi até o laboratório e se prontificou de fazer o exame. Ele foi muito querido comigo", disse Anthony, em entrevista à Record.

Paternidade questionada

Anthony Júnior tenta descobrir a paternidade há vários anos, após ver uma foto de 1978 que mostra sua mãe Neila ao lado de Francisco Cuoco. O registro é de um ano antes do homem nascer.

Comparação de fotos antigas dos dois rodaram as redes sociais e despertaram a curiosidade de internautas.

A mãe de Anthony, inclusive, confidenciou à irmã que teve relações sexuais com o ator. Ela escondeu o fato do filho e disse que o pai dele era Antônio Tavares, que contou para Anthony que já havia casado com Neila grávida.

Uma luta na Justiça se iniciou, com intimações e audiências. Cuoco chegou a faltar duas intimações de teste paternidade em 2022.