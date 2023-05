Dono de perfil 'Catty Lares', influencer Carlos Manuel anuncia que vai tirar silicone

Dono do perfil nas redes sociais Catty Lares, o influenciador digital cearense Carlos Manuel respondeu uma seguidora no Kwai, app de vídeos similar ao TikTok, que o questionou se ele vai tirar o silicone agora que está reassumindo o gênero de origem.

“Gente, eu vou responder esse comentário da Tatiana. Ela perguntou quando eu vou tirar o silicone. Gente, em breve! Logo logo vou estar tirando, se Deus quiser. Eu quero que vocês acompanhem tudo porque vai ser um dia muito especial. Eu vou estar contando cada detalhe de tudo para vocês, tá?”, disse.

Ele ainda explicou que não mudou o nome oficialmente nas redes sociais porque está esperando se batizar. "Eu vou me batizar nas águas, um dia que vai ser muito importante para mim. Eu vou estar nascendo para Cristo, um nascimento espiritual, e aí sim vou mudar o nome de todas as redes sociais", pontuou.

Carlos Manuel ganhou fama como Catty Lares, no TikTok, onde acumula mais de 4 milhões de seguidores, com vídeos de humor. No dia 18 de abril, ele retornou ao Instagram, depois de três meses afastado das redes sociais, e falou sobre um reencontro com Deus, em vídeo emocionado.

“Meu deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero isso para minha vida. Eu preciso correr para Deus. No momento que aceitei Jesus… foi Deus que me aceitou de volta. Desativei meu Instagram, apaguei todas as minhas publicações e nesse tempo que parei meu trabalho, pude conhecer um Deus que eu nunca conheci na vida, pude conhecer um Deus que eu precisava”, disse na ocasião.

Corte do cabelo

No dia 20 de maio, Carlos Manuel publicou novo vídeo, mostrando que realizou o corte de seu cabelo. Ele definiu o momento como um “casamento com Jesus Cristo”.

Nos comentários dos vídeos, Catty Lares tem recebidos elogios e críticas ao exibir o novo momento de sua vida. “Que Deus te abençoe mais e mais”, escreveu o cantor Igor Guerra.

“Desejo intensa e verdadeiramente que você seja e esteja feliz. Que encontre conforto e produza sentidos na sua jornada. Que é sua e ninguém pode tomar. Onde não há certo ou errado. Só existem caminhos. E cada um nos proporciona experiências”, publicou a ex-BBB Linn da Quebrada.