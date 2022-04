Francisco Cuoco falta novamente a teste de paternidade e desobedece intimação

O ator Francisco Cuoco faltou novamente a um teste de paternidade para o qual ele foi intimado. Anthony Júnior, 42, é o suposto filho, que vem tentando descobrir se o artista é realmente seu pai.

Ele mora no Estados Unidos e veio ao Brasil para o teste, mas não conseguiu realizá-lo porque Cuoco não estava no local marcado na hora. É a segunda tentativa do exame. As informações são do Metrópoles.

O caso foi revelado no programa Domingo Espetacular. A defesa do ator informou à reportagem que ele apresentou um teste sanguíneo para evitar o constrangimento da coleta genética.

Jornada

Anthony Júnior tenta descobrir a paternidade há quatro anos, depois de ver uma foto de 1978 que mostra sua mãe Neila ao lado de Francisco Cuoco. O registro é de um ano antes do homem nascer.

Comparação de fotos antigas dos dois rodaram as redes sociais e despertaram a curiosidade de internautas.

A mãe de Anthony, inclusive, confidenciou à irmã que teve relações sexuais com o ator. Ela escondeu o fato do filho, e disse que o pai dele era Antônio Tavares, que contou para ele que já havia casado com Neila grávida.