Simone Mendes e Kaká Diniz emocionam ao ensinar lição de vida ao filho com trend

Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, protagonizaram um momento de reflexão em família que emocionou seguidores nas redes sociais. Na última terça-feira (16), o casal realizou uma dinâmica com o filho mais velho, Henry, de 10 anos, para ensiná-lo sobre privilégios e a importância de valorizar o que tem.

Na brincadeira, Kaká fazia perguntas que comparavam a infância do menino à da cantora. Para cada resposta positiva, Henry deveria dar um passo à frente. Caso contrário, permaneceria no mesmo lugar. Entre as questões, estavam situações simples do cotidiano: ter lanche para a escola todos os dias, ganhar material escolar novo a cada ano, ter o que comer diariamente, ganhar tênis novos ou uma bicicleta antes dos 10 anos.

Enquanto avançava no “jogo”, Henry olhava para a mãe, esperando que ela o acompanhasse. No entanto, Simone só deu um passo à frente quando Kaká perguntou se eles precisaram trabalhar na infância para ajudar em casa. Nesse momento, o garoto percebeu o contraste com a realidade da mãe, voltou até ela e a abraçou, emocionado. Em seguida, foi para o quarto chorar, sendo consolado pelos pais.

Veja também É Hit “Pare, fumaça”: Ivete Sangalo protagoniza momento divertido no The Town É Hit Xand chora no Aviões Fantasy, Safadão chama cantor de 'professor' e Talita Mel faz toada; assista

Kaká então explicou o objetivo da atividade: “Você precisa aprender a valorizar as coisas. Como você tem tudo, não tem do que reclamar”, disse o empresário.

O gesto repercutiu nas redes sociais e arrancou lágrimas de fãs e amigos famosos. “Ai, chorei junto”, comentou a apresentadora Fernanda Gentil. Já a influenciadora Mari Belém escreveu: “Me acabei de chorar. Te admiro tanto, Simone”.