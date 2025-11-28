Simone Mendes relembra prisão nos EUA aos 15 anos

Simone Mendes, 41, reviveu um episódio marcante de sua adolescência ao revelar que chegou a ser presa nos Estados Unidos no início da carreira. A artista relembrou o caso durante participação no programa "Angélica Ao Vivo", do GNT.

Segundo Simone, tudo aconteceu quando ela tinha apenas 15 anos e trabalhava como backing vocal de Frank Aguiar. Durante a passagem pelo aeroporto, autoridades norte-americanas desconfiaram da apresentação que o grupo realizaria.

"Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos e tem vezes que eles encucam com algumas pessoas e mandam para a salinha. Queriam entender o show que ele queria fazer, porque éramos menores de idade", explicou.

Veja também Zoeira Quem saiu em A Fazenda? Influenciadora é eliminada em roça

Sem falar inglês, a jovem acabou vivendo momentos de tensão ao ser detida. “Colocaram algemas nas minhas mãos, atravessei o aeroporto num carro de polícia sem ninguém, sozinha. Fui fichada. Não falava uma palavra em inglês. Fiquei traumatizada por ter ficado com algemas nas mãos e correntes nos pés”, relembrou.

Hoje, Simone lida com o assunto com mais leveza. Ela comentou que, depois do episódio, retornou ao País sem complicações e brincou sobre sua relação com os Estados Unidos: “Na segunda vez que tivemos que voltar, foi tranquilo, e hoje sou prefeita de Orlando”, brincou.

Atualmente, Simone Mendes tem uma casa em Orlando, com seis quartos e piscina com borda transparente e também infinita.