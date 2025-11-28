Quem saiu em A Fazenda? Influenciadora é eliminada em roça
A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (27).
A empresária e influenciadora Rayane Figliuzzi foi a participante eliminada na décima roça de "A Fazenda 17". Ela deixou o reality show nessa quinta-feira (27), ao receber somente 28,63% dos votos.
Com o resultado, Luiz Mesquita e Toninho Tornado permanecem no programa após escaparem da berlinda.
A saída da influenciadora contraria o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou a eliminação do filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita.
Ray acabou na roça após receber o maior número de votos no cara a cara. Ela foi vetada da Prova do Fazendeiro por Luiz e não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.
Veja também
COMO FOI A FORMAÇÃO DA DÉCIMA ROÇA
A berlinda começou na noite de terça-feira (25), com Saory Cardoso distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja ao Dudu Camargo.
Em seguida, a dentista já revelou o pergaminho e pôde escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação da sede ou ao Resta Um, e preferiu se salvar da dinâmica final.
Depois foi a vez do fazendeiro Dudu indicar Walério Araújo ao primeiro banco da roça.
Na votação cara a cara, Rayane Figliuzzi recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da berlinda. Diante disso, ela puxou Kathy da Baia.
No entanto, Dudu decidiu usar o Poder da Chama Laranja e trocou a terceira roceira por Toninho Tornado.
No Sobra Um, Luiz Mesquita foi o último e completou a formação. Ao decidir quem seria votado da Prova do Fazendeiro, escolheu impedir Ray de competir.
Após a dinâmica de formação da roça, o ator Créo Kellab foi expulso do reality show após agredir Fabiano Moraes.
Na quarta, Walério venceu a dinâmica pelo chapéu de fazendeiro e a berlinda se consolidou.