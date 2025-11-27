Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Luiz Mesquita como eliminado

Peão disputa com Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Parcial da Enquete A Fazenda.
Legenda: Quem receber menos votos dos espectadores deixa a competição.
Foto: Reprodução/RecordTV.

A parcial da enquete da oitava roça de "A Fazenda 17" mostra Luiz Mesquita como o próximo eliminado, até a tarde desta quinta-feira (27). Ele aparece com 50,7% dos votos no levantamento publicado pelo Diário do Nordeste.

Luiz disputa a permanência com Rayane Figliuzzi, que tem 35,1% de votos e Toninho Tornado, que desponta com 14,2% dos votos da enquete.

O resultado será anunciado ao vivo no programa desta noite, pela apresentadora Adriane Galisteu. Esta enquete não interfere no reality show.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

teaser image
Zoeira

Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

teaser image
Zoeira

Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

VEJA RESULTADO

Parcial da Enquete A Fazenda.
Legenda: O resultado da enquete não interfere no reality.
Foto: intera / Diário do Nordeste.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA DÉCIMA ROÇA

A berlinda começou na noite de terça-feira (25) com Saory Cardoso distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja ao Dudu Camargo. 

Em seguida, a dentista já revelou o pergaminho e pôde escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação da sede ou ao Resta Um, e então preferiu se salvar da dinâmica final.

Depois foi a vez do fazendeiro Dudu indicar Walério Araújo ao primeiro banco da roça

Na votação cara a cara, Rayane Figliuzzi recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da berlinda. Diante disso, ela puxou Kathy da Baia.

No entanto, Dudu decidiu usar o Poder da Chama Laranja e trocou a terceira roceira por Toninho Tornado.

No Sobra Um, Luiz Mesquita foi o último e completou a formação. Ao decidir quem seria votado da Prova do Fazendeiro, escolheu impedir Ray de competir

Após a dinâmica de formação da roça, o ator Créo Kellab foi expulso do reality show após agredir Fabiano Moraes.

Nessa quarta, Walério venceu a dinâmica pelo chapéu de fazendeiro e a berlinda se consolidou. 

Assuntos Relacionados
Parcial da Enquete A Fazenda.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Luiz Mesquita como eliminado

Peão disputa com Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
Há 8 minutos
Uma montagem das duas cantoras, do lado esquerdo está Maria Gadú e do lado direito Luiza Possi
Zoeira

Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

Vídeo postado por Luiza fala sobre fé, injustiça e poder.

Redação
27 de Novembro de 2025
Isabel Veloso com lenço rosa na cabeça e em cama de hospital, onde se recuperou de transplante de medula óssea.
Zoeira

Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

Influenciadora passou por exames que diagnosticaram excesso de magnésio no sangue.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra personagens principais da série Stranger Things em cartaz da quinta e última temporada.
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

Quinta e última temporada da série estreou nesta quarta-feira (26).

Redação
27 de Novembro de 2025
Kerline com vestido floral amarelo e óculos de sol caminhando na areia da praia, com o mar azul e guarda-sóis de palha ao fundo.
Zoeira

Ex-BBB Kerline estreia em competição esportiva de alta intensidade

Cearense se prepara para competir em evento internacional de alta performance, no Rio.

Redação
27 de Novembro de 2025
Colagem mostra imagens de Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que disputam a décima roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Rayane e Toninho disputam a preferência do público.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra o estilista Walério Araújo comemorando vitória na prova do fazendeiro em a fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda: Walério vence Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a décima berlinda.

Redação
27 de Novembro de 2025
Elenco de Stranger Things 5. Imagem usada para matéria sobre instabilidade da plataforma de streaming Netflix.
Zoeira

Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

Quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix com protagonistas já crescidos.

Bergson Araujo Costa
26 de Novembro de 2025
Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna
Zoeira

Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna

Jamie Campbell Bower passou pelo Brasil e concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

Mylena Gadelha
26 de Novembro de 2025
Cena da personagem Eleven em Stranger Things com uma venda nos olhos e no 'Mundo Invertido'.
Zoeira

Que horas vão ao ar os quatro primeiros episódios de Stranger Things? Veja

Nove anos após o lançamento da 1ª temporada, um dos maiores sucessos da Netflix chega ao fim.

Redação
26 de Novembro de 2025
Juju do Pix se recupera bem após a retirada de parte do óleo industrial aplicado em seu rosto.
Zoeira

Médico detalha evolução da cicatrização de Juju do Pix

Cinco dias após a cirurgia, reconstrução mostra melhora e nova etapa já é planejada.

Redação
26 de Novembro de 2025
O elenco de Stranger Things, da Netflix, posa para foto no evento FYSEE The Fall Edit, com o logo ao fundo.
Zoeira

Stranger Things: veja o que mudou na vida dos protagonistas da série

Quinta e última temporada estreia na Netflix nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
foto de protagonistas da primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance, com Jade Picon, Daniel Rangel e Debora Ozório.
Zoeira

Saiba onde assistir 'Tudo Por Uma Segunda Chance', 1ª novela vertical da Globo

Com uma história cheia de romance, tragédia e veneno, a novelinha tem 50 episódios curtos.

Redação
26 de Novembro de 2025
Dedo clica no aplicativo do ChatGPT.
Zoeira

Como pedir ao ChatGPT recomendações de filmes e séries perfeitas?

Aprenda a criar prompts detalhados para receber as sugestões que mais combinam com você.

Combinação de duas imagens mostra momento em que Créo Kellab desfere soco na região da cabeça de Fabiano Moraes durante um dos intervalos do reality show a Fazenda. Agressão gerou a expulsão do ator.
Zoeira

Vídeo: Créo é expulso de 'A Fazenda' após agredir Fabiano

Ator deu um soco contra a região da cabeça do pai de Viih Tube.

Redação
26 de Novembro de 2025
Maria Caporusso recebe a notícia da sua eliminação.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Maria Caporusso é eliminada em roça especial do reality

A votação foi modificada para quem o público quisesse fora do programa, e não para quem deveria ficar.

Redação
25 de Novembro de 2025
Enquete 'A Fazenda 17'.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Roça foi formada com Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso.

Redação
25 de Novembro de 2025
Lurrique Ferrari tinha 36 anos, e trabalhava no parque havia um ano.
Zoeira

Beto Carrero suspende atração radical após morte de piloto

Parque interrompe show por tempo indeterminado enquanto o caso é investigado.

Redação
25 de Novembro de 2025
Montagem com Fabiano, Kathy Maravilha e Maria Caporusso, de A Fazenda 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda 17': parcial indica quem deve sair na Roça Surpresa

Roça foi formada com Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso.

Redação
25 de Novembro de 2025
Wagner Moura foi entrevistado por Kelly Clarkson.
Zoeira

Wagner Moura divulga 'O Agente Secreto' em papo animado com Kelly Clarkson 

Ator está no filme brasileiro que pode representar o Brasil no Oscar 2026.

Redação
25 de Novembro de 2025