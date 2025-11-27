Parcial da Enquete A Fazenda mostra Luiz Mesquita como eliminado
Peão disputa com Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.
A parcial da enquete da oitava roça de "A Fazenda 17" mostra Luiz Mesquita como o próximo eliminado, até a tarde desta quinta-feira (27). Ele aparece com 50,7% dos votos no levantamento publicado pelo Diário do Nordeste.
Luiz disputa a permanência com Rayane Figliuzzi, que tem 35,1% de votos e Toninho Tornado, que desponta com 14,2% dos votos da enquete.
O resultado será anunciado ao vivo no programa desta noite, pela apresentadora Adriane Galisteu. Esta enquete não interfere no reality show.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA DÉCIMA ROÇA
A berlinda começou na noite de terça-feira (25) com Saory Cardoso distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja ao Dudu Camargo.
Em seguida, a dentista já revelou o pergaminho e pôde escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação da sede ou ao Resta Um, e então preferiu se salvar da dinâmica final.
Depois foi a vez do fazendeiro Dudu indicar Walério Araújo ao primeiro banco da roça.
Na votação cara a cara, Rayane Figliuzzi recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da berlinda. Diante disso, ela puxou Kathy da Baia.
No entanto, Dudu decidiu usar o Poder da Chama Laranja e trocou a terceira roceira por Toninho Tornado.
No Sobra Um, Luiz Mesquita foi o último e completou a formação. Ao decidir quem seria votado da Prova do Fazendeiro, escolheu impedir Ray de competir.
Após a dinâmica de formação da roça, o ator Créo Kellab foi expulso do reality show após agredir Fabiano Moraes.
Nessa quarta, Walério venceu a dinâmica pelo chapéu de fazendeiro e a berlinda se consolidou.