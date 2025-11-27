Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Roça é disputada entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:06)
Zoeira
Enquete 'A Fazenda' 17.
Legenda: Quem receber menos votos dos espectadores deixa a competição.
Foto: Reprodução/RecordTV.

O peão Luiz Mesquita deve ser o eliminada na Roça Surpresa de "A Fazenda 17" formada na última terça-feira (25), segundo resultado final da enquete do Diário do Nordeste.

A eliminação será anunciada nesta quinta-feira (27), ao vivo, antes da formação da roça semanal. Além de Luiz, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado também participam.

Segundo o levantamento, Luiz Mesquita aparece com 50,3% dos votos, enquanto Rayane Figliuzzi vem na 2ª colocação, com 35,3%, e Toninho Tornado em último, com 14,5% dos votos.

Os dois roceiros salvos retornam à sede, onde ocorre a formação de roça.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

teaser image
Zoeira

Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

teaser image
Zoeira

Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

VEJA RESULTADO

Enquete 'A Fazenda' 17.
Legenda: O resultado da enquete não interfere no reality.
Foto: intera / Diário do Nordeste.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA DÉCIMA ROÇA

A berlinda começou na noite de terça-feira (25) com Saory Cardoso distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja ao Dudu Camargo. 

Em seguida, a dentista já revelou o pergaminho e pôde escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação da sede ou ao Resta Um, e então preferiu se salvar da dinâmica final.

Depois foi a vez do fazendeiro Dudu indicar Walério Araújo ao primeiro banco da roça

Na votação cara a cara, Rayane Figliuzzi recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da berlinda. Diante disso, ela puxou Kathy da Baia.

No entanto, Dudu decidiu usar o Poder da Chama Laranja e trocou a terceira roceira por Toninho Tornado.

No Sobra Um, Luiz Mesquita foi o último e completou a formação. Ao decidir quem seria votado da Prova do Fazendeiro, escolheu impedir Ray de competir

Após a dinâmica de formação da roça, o ator Créo Kellab foi expulso do reality show após agredir Fabiano Moraes.

Nessa quarta, Walério venceu a dinâmica pelo chapéu de fazendeiro e a berlinda se consolidou. 

Assuntos Relacionados
Enquete 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Roça é disputada entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
Há 1 hora
O registro mostra Faustão celebrando 24 anos de casamento ao lado de parte da família.
Zoeira

Faustão celebra 24 anos de casamento em foto com a família

Registro publicado por João Silva emocionou fãs e famosos.

Redação
Há 2 horas
Pedro Neschiling usou as redes sociais para publicar a indireta.
Zoeira

Pedro Neschiling critica Luiza Possi em desabafo online

Publicação do ator foi vista como indireta à ex-mulher.

Redação
Há 2 horas
Parcial da Enquete A Fazenda.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Luiz Mesquita como eliminado

Peão disputa com Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
27 de Novembro de 2025
Uma montagem das duas cantoras, do lado esquerdo está Maria Gadú e do lado direito Luiza Possi
Zoeira

Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

Vídeo postado por Luiza fala sobre fé, injustiça e poder.

Redação
27 de Novembro de 2025
Isabel Veloso com lenço rosa na cabeça e em cama de hospital, onde se recuperou de transplante de medula óssea.
Zoeira

Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

Influenciadora passou por exames que diagnosticaram excesso de magnésio no sangue.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra personagens principais da série Stranger Things em cartaz da quinta e última temporada.
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

Quinta e última temporada da série estreou nesta quarta-feira (26).

Redação
27 de Novembro de 2025
Kerline com vestido floral amarelo e óculos de sol caminhando na areia da praia, com o mar azul e guarda-sóis de palha ao fundo.
Zoeira

Ex-BBB Kerline estreia em competição esportiva de alta intensidade

Cearense se prepara para competir em evento internacional de alta performance, no Rio.

Redação
27 de Novembro de 2025
Colagem mostra imagens de Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que disputam a décima roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Rayane e Toninho disputam a preferência do público.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra o estilista Walério Araújo comemorando vitória na prova do fazendeiro em a fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda: Walério vence Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a décima berlinda.

Redação
27 de Novembro de 2025
Elenco de Stranger Things 5. Imagem usada para matéria sobre instabilidade da plataforma de streaming Netflix.
Zoeira

Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

Quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix com protagonistas já crescidos.

Bergson Araujo Costa
26 de Novembro de 2025
Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna
Zoeira

Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna

Jamie Campbell Bower passou pelo Brasil e concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

Mylena Gadelha
26 de Novembro de 2025
Cena da personagem Eleven em Stranger Things com uma venda nos olhos e no 'Mundo Invertido'.
Zoeira

Que horas vão ao ar os quatro primeiros episódios de Stranger Things? Veja

Nove anos após o lançamento da 1ª temporada, um dos maiores sucessos da Netflix chega ao fim.

Redação
26 de Novembro de 2025
Juju do Pix se recupera bem após a retirada de parte do óleo industrial aplicado em seu rosto.
Zoeira

Médico detalha evolução da cicatrização de Juju do Pix

Cinco dias após a cirurgia, reconstrução mostra melhora e nova etapa já é planejada.

Redação
26 de Novembro de 2025
O elenco de Stranger Things, da Netflix, posa para foto no evento FYSEE The Fall Edit, com o logo ao fundo.
Zoeira

Stranger Things: veja o que mudou na vida dos protagonistas da série

Quinta e última temporada estreia na Netflix nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
foto de protagonistas da primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance, com Jade Picon, Daniel Rangel e Debora Ozório.
Zoeira

Saiba onde assistir 'Tudo Por Uma Segunda Chance', 1ª novela vertical da Globo

Com uma história cheia de romance, tragédia e veneno, a novelinha tem 50 episódios curtos.

Redação
26 de Novembro de 2025
Dedo clica no aplicativo do ChatGPT.
Zoeira

Como pedir ao ChatGPT recomendações de filmes e séries perfeitas?

Aprenda a criar prompts detalhados para receber as sugestões que mais combinam com você.

Combinação de duas imagens mostra momento em que Créo Kellab desfere soco na região da cabeça de Fabiano Moraes durante um dos intervalos do reality show a Fazenda. Agressão gerou a expulsão do ator.
Zoeira

Vídeo: Créo é expulso de 'A Fazenda' após agredir Fabiano

Ator deu um soco contra a região da cabeça do pai de Viih Tube.

Redação
26 de Novembro de 2025
Maria Caporusso recebe a notícia da sua eliminação.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Maria Caporusso é eliminada em roça especial do reality

A votação foi modificada para quem o público quisesse fora do programa, e não para quem deveria ficar.

Redação
25 de Novembro de 2025
Enquete 'A Fazenda 17'.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Roça foi formada com Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso.

Redação
25 de Novembro de 2025