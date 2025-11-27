Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality
Roça é disputada entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.
O peão Luiz Mesquita deve ser o eliminada na Roça Surpresa de "A Fazenda 17" formada na última terça-feira (25), segundo resultado final da enquete do Diário do Nordeste.
A eliminação será anunciada nesta quinta-feira (27), ao vivo, antes da formação da roça semanal. Além de Luiz, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado também participam.
Segundo o levantamento, Luiz Mesquita aparece com 50,3% dos votos, enquanto Rayane Figliuzzi vem na 2ª colocação, com 35,3%, e Toninho Tornado em último, com 14,5% dos votos.
Os dois roceiros salvos retornam à sede, onde ocorre a formação de roça.
VEJA RESULTADO
COMO FOI A FORMAÇÃO DA DÉCIMA ROÇA
A berlinda começou na noite de terça-feira (25) com Saory Cardoso distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja ao Dudu Camargo.
Em seguida, a dentista já revelou o pergaminho e pôde escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação da sede ou ao Resta Um, e então preferiu se salvar da dinâmica final.
Depois foi a vez do fazendeiro Dudu indicar Walério Araújo ao primeiro banco da roça.
Na votação cara a cara, Rayane Figliuzzi recebeu sete votos e ocupou o segundo banco da berlinda. Diante disso, ela puxou Kathy da Baia.
No entanto, Dudu decidiu usar o Poder da Chama Laranja e trocou a terceira roceira por Toninho Tornado.
No Sobra Um, Luiz Mesquita foi o último e completou a formação. Ao decidir quem seria votado da Prova do Fazendeiro, escolheu impedir Ray de competir.
Após a dinâmica de formação da roça, o ator Créo Kellab foi expulso do reality show após agredir Fabiano Moraes.
Nessa quarta, Walério venceu a dinâmica pelo chapéu de fazendeiro e a berlinda se consolidou.