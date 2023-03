Simaria simula surra em Porchat durante programa e momento viraliza; veja vídeo

Simaria Mendes viralizou nas redes sociais ao reproduzir uma "surra de planta" no programa de estreia da nova temporada do "Que História É Essa, Porchat?", exibido nesta terça-feira (14). A cantora falou sobre a experiência que teve com um "benzedeiro".

"O segurança estava do meu lado e ele [benzedeiro] começou 'pa, pa, pa'. Desse jeito", afirmou a sertaneja, enquanto segurava o corpo de Porchat e reproduzia os movimentos. "Ele te bateu. Isso chama espancamento", respondeu o humorista.

"Exatamente! Eu pequenininha, velho. Aí ele veio com as plantas, me deu uma surra de planta", complementou a artista. Andréia Sadi e Fernanda Paes Leme, também convidadas do programa, chegaram a intervir quando a cantora agarrou Porchat durante a encenação.

Repercussão nas redes

A cena e o relato viralizaram nas redes sociais, com diferentes reações do público sobre a forma que ela contou a história ao apresentador.

"Após a participação ao vivo de Simaria, Fábio Porchat atualiza o nome do programa para 'Que Escolha é Essa, Produção?'", ironizou uma pessoa no Twitter. "A Simaria foi presente da Gkay pro Porchat. Só pode", afirmou outra. "O Porchat escolheu a pior convidada para fazer esse experimento ao vivo, a Simaria é muito sem noção, é só constrangimento", avaliou mais uma.

"Simaria simplesmente deu um soco no Porchat [risos] Ela é completamente sem noção", comentou um usuário. "Porchat, a pessoa mais corajosa desse Brasil, leva Simaria ao vivo", escreveu outro. "Só vergonha alheia", pontuou mais um.