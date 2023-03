Marina Ruy Barbosa nega estar namorando Enzo Celulari

Solteira desde o fim do namoro com Guilherme Mussi, no fim do ano passado, Marina Ruy Barbosa negou que estaria vivendo um affair com Enzo Celulari. Especulações começaram porque os dois foram flagrados na companhia de amigos pela influenciadora digital Camila Coutinho, que publicou imagem com os dois nos Stories, na manhã de terça-feira (14).

Legenda: Marina e Enzo apareceram em storie publicado pela blogueira Camila Coutinho Foto: Reprodução

Na noite de ontem, Camila, que é amiga de Marina, postou um vídeo com a atriz em que ironiza o burburinho sobre um romance dos dois.

“Não pode ser nem amigo?”, questiona no vídeo. Marina aparece ao lado dando risada da situação. “Tá liberado homem e mulher serem amigos, viu gente?”, escreveu ainda a influenciadora nos Stories.

Na noite dessa terça, Marina, Camila e mais amigos assistiram ao show de Coldplay em São Paulo. Enzo não apareceu nos vídeos da apresentação.

O último namoro assumido por Enzo Celulari foi com a atriz Bruna Marquezine. O relacionamento terminou em 2021.