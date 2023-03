Veja reação de Fred após eliminação de Larissa no BBB 23

Larissa foi a nona eliminada do BBB 23, na noite desta terça-feira (14), e a saída da sister surpreendeu alguns brothers, inclusive Fred, com quem ela mantinha um romance no reality show. Após acompanhar a companheira deixar o reality show, o jornalista caiu no choro.

"Não é possível, cara", disse para si mesmo, incrédulo sobre o resultado do Paredão.

VEJA REAÇÃO:

O ator Gabriel Santana tentou consolar o colega e demonstrou apoio, enquanto o abraçava. "De verdade, o que precisar, eu estou aqui”. Outros participantes também ajudaram o comunicador, como o lutador Cara de Sapato e a cantora Marvvila.

Ainda chorando, Fred seguiu para o Quarto Deserto, onde, sozinho, continuou a derramar lágrimas intensamente devido à saída de Larissa. A confusão sobre o que pode ter motivado a eliminação da sister seguiu pela madrugada desta quarta-feira (15).

Óbvio que o que mais dói é a saída dela, a falta que ela vai fazer. Mas também muito sobre ‘O que tão enxergando?’ A gente pensava muito igual. Passamos quatro semanas pensando junto, pensando igual, tava tudo certo. Aí uma e tá tudo errado? Difícil, é difícil”, disse.

BBB 'não para mim'

Em outra conversa com outros integrantes do Quarto Deserto, Fred disse que se o resultado do Paredão indica que o público concorda com as atitudes de Ricardo, o programa não é para ele.

"Se a decisão do Brasil prefere que essas atitudes que as pessoas de lá tiveram são melhores do que as que ela teve? Não é para mim isso aqui, de verdade. Mas também é aquilo que falei, quando saiu o Fred [Nicácio], quando sai um nosso a gente não tá 100% errado e quando sai um deles, a gente não tá 100% certo”, refletiu.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste