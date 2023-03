Gerard Piqué comenta pela primeira vez música de Shakira supostamente sobre ele

Gerard Piqué quebrou o silêncio e falou, pela primeira vez, nessa terça-feira (14), sobre a nova música da ex-companheira Shakira, "BZRO Music Sessions #53", que supostamente teria indiretas acerca dele e da atual companheira, a estudante Clara Chía Marti, e da infidelidade do ex-jogador do Barcelona.

Em entrevista ao programa catalão "El Món", da emissora de rádio RAC1, ele confirmou que ouviu o sucesso: "Sim, obviamente". Desde que foi lançado, o hit da cantora colombiana já quebrou diversos recordes.

Ao ser questionado sobre a relação com a antiga parceira, Piqué preferiu se manter discreto e destacou que os filhos do ex-casal são o mais importante nesse momento.

"Não quero falar sobre o assunto. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais devemos tentar proteger nossos filhos. Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que quero é que eles [os filhos] estejam bem", explicou na atração.

VEJA MOMENTO

Indiretas ao ex-companheiro

"BZRO Music Sessions #53", "Te Felicito" e "Monotonía" são algumas das canções lançadas recentemente por Shakira e que supostamente possuem indiretas sobre o relacionamento com Piqué e a infidelidade dele.

"Eu era grande demais para você, é por isso que você está com alguém igual a você. Isso é para que te mortifique, mastigue e engula para não arder, não voltarei mais para você, mesmo que você chore ou me implore, entendi que não é minha culpa que eles te critiquem, eu só faço música, desculpe ter respingado em você", dispara a colombiana em "BZRO Music Sessions #53".

Você me fez ter a sogra como vizinha/ Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal/ Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte/ As mulheres não choram mais, as mulheres faturam", diz outro trecho do sucesso.

Em fevereiro deste ano, a Receita Federal da Espanha flagrou transações financeiras suspeitas nas contas dos ex-jogador. Conforme o jornal espanhol El Economista, registros indicam que o empreendimento Sela Sport Company Limited efetuou transferências para o ex-atleta, somando cerca de R$ 22 milhões. A empresa é responsável pela Supercopa da Espanha na Arábia Saudita.

Separação e boatos de traição

Segundo o site Page Six, a separação de Piqué e Shakira foi após a cantora colombiana descobrir a relação extraconjugal do até então marido com Clara Chia Marti, atual namorada do jogador.

Ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram, oficialmente, o fim do relacionamento de 12 anos, pedindo “respeito à privacidade”.

O casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Hoje, têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.