Shakira é vista chorando em passeio com os filhos em Nova York

A cantora Shakira foi flagrada chorando em um passeio com os filhos em Nova York, nos Estados Unidos. Fotos divulgadas pela agência The Grosby Group mostram a colombiana emocionada enquanto conversava com uma mulher em uma loja de doces.

Ela estava no local com os filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, fruto do antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

As imagens mostram Shakira com o semblante tenso, levando a mão aos olhos para enchugar as lágrimas. Segundo o portal Daily Mail, a mulher que conversa com a artista seria uma fã.

A cena ocorreu na última sexta-feira (10), dia em que foi ao ar o programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, com a participação dela e do produtor Bizarrap.

Na atração, Shakira cantou Bzrp Music Sessions Vol. 53, lançamento mais recente com diversas indiretas ao ex-marido Piqué e a atual namorada dele, Clara Chía Martí.

Término com Piqué

O fim do casamento de Shakira e Piqué, anunciado em junho de 2022, teve diversos desdobramentos. Há rumores de que o atleta traiu a colombiana com Clara Chía.

Segundo o site Page Six, a separação de Piqué e Shakira ocorreu após a cantora colombiana descobrir a relação extraconjugal.

Ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.

Com o término, a cantora tem uma relação conturbada com a família do ex-marido e pediu que Piqué não visite os filhos acompanhado na mãe e da namorada.