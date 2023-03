Confirmada no BBB 23, Dania Mendez jogou copo e garrafa em colega do reality ‘Acapulco Shore’

A modelo e influenciadora Dania Mendez, de 31 anos, entra nesta quarta-feira (15) no BBB 23. Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, ela já era conhecida por parte do público por ter participado de outro reality, em 2019 e 2020.

Antes de entrar na versão mexicana do BBB, Dania estava no elenco de “Acapulco Shore” e protagonizou cenas de briga e confusão. No programa da MTV, ela chegou a arremessar um copo e uma garrafa de vidro em outra participante.

Já no "La Casa de Los Famosos", Dania se envolveu em discussões com Nicole Chávez, de quem era amiga no começo do reality.

Em seu vídeo de apresentação exibido no programa ao vivo dessa terça (14), ela explica que é explosiva: “Quando me procuram, me encontram. Não mexo com ninguém, são eles que mexem comigo, por isso estou sempre com uma faca entre os dentes”.

Dania Mendez no BBB 23

Ainda no BBB 23, Dania terá uma missão. Quem comprar o Poder Curinga terá duas alternativas: o voto duplo ou o voto anulado. E quem vai decidir isso, no domingo (19), será a visitante.