Simaria rebate críticas após simular surra em Porchat durante programa: ‘tinha combinado’

A cantora Simaria rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais após simular uma "surra de planta" em Fábio Porchat no programa de estreia da nova temporada do "Que História É Essa, Porchat?”.

A artista disse que tudo foi uma brincadeira e os dois já tinham combinado o que iria acontecer. "Ele amou essa história e falou: 'tem que ser essa história. ‘Eu posso fazer o que ele fez comigo contigo?'. E ele disse: 'claro!'. Então eu fiz exatamente o que ele disse! Ele liberou, então eu disse: 'então, bora fazer porque eu sou verdadeira, eu sou intensa e fui contando somente a verdade do que aconteceu comigo!'. E ele disse: 'fica melhor se a gente fizer do jeito que aconteceu'. Eu falei: 'então, pronto! Eu vou usar você!'. E ele disse: 'tá tudo bem!’’, disse Simaria à Quem.

Veja:

Ela ainda reforçou que nem acompanhou a repercussão do programa, reforçando que não faz ideia das críticas justamento por conta do que aprendeu nos últimos anos de carreira. “Não comecei agora, eu comecei com 14 anos com Frank Aguiar e todo mundo sabe dessa história. É que a galera esquece. Eu comecei com 14 e estou com 40 e fui aprendendo que, de verdade, a única opinião que importa para mim é a das pessoas que eu sei que me amam muito, que querem meu bem”, acrescentou ela.

Simaria participou da estreia da nova temporada do programa de Porchat, exibido na terça-feira (14). Em sua participação, a artista falou sobre a experiência que teve com um "benzedeiro".