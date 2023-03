Fábio Porchat fala sobre motivo de não querer ter filhos: ‘não quero minha vida mudando’

Fábio Porchat falou pela primeira vez abertamente sobre a decisão de não ser pai. Em janeiro, ele anunciou a separação da produtora Nataly Mega, após oito anos de relacionamento, porque não queria filhos. Já ela tinha esse desejo.

“É que se eu fosse pai, ia querer estar muito junto. Vejo as pessoas tento cada vez menos filho e mais tarde. Filho muda a vida, a relação. Não quero minha vida mudando. Tem muita coisa egoísta nessa decisão de não querer dividir meu tempo, a responsabilidade de ter outra vida mais importante que a minha. Mas o ponto crucial é eu chegar em casa e pensar: ainda bem que não tenho filho”, disse o humorista, em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta quarta-feira (15).

Porchat ainda relatou que Nataly foi clara sobre seu desejo desde o início da relação, e confirmou que dois haviam congelado um embrião. “Não posso ter filho por vias naturais [devido à baixa contagem de esperma]. Congelamos um embrião e, quando foi ficando perto de acontecer, eu só pensava: ‘Rapaz, não sei se quero isso na minha vida’”.

O humorista também disse que começou a fazer terapia para entender se tinha medo de ser pai. “Em novembro, dezembro [de 2022], a Nataly disse: ‘Você tá esquisito, estranho’. Eu respondi: ‘Não quero ter filho’. Aí, tivemos uma crise de choro. E chegamos nesse impasse”.

Separação

Fábio afirmou que a decisão de separar não foi fácil, principalmente porque eles ainda se gostavam.

“Separar é ruim sempre. Gostando da pessoa é ainda esquisito. Mas eu pensava que, se não queria ter filhos, precisava fazer isso rápido porque... Ela mesma falou: ‘Até eu encontrar alguém de quem eu goste…’. Eu poderia ter pedido a Nataly mais dois anos, mas pensava: ‘E se no final desses dois anos eu continuasse não querendo? Terei tirado dois anos preciosos de uma mulher que eu amo’. Então, é esse lugar de seguir a vida”.

Ainda ao jornal O Globo, Fábio confirmou que está solteiro e que ficou “tudo bem” com a ex após o fim do relacionamento. “Temos até trabalho juntos”.