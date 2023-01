Fábio Porchat e Nataly Mega tinham óvulos fecundados congelados antes de divórcio; entenda separação

O ator e comediante Fábio Porchat anunciou o fim do casamento com a produtora Nataly Mega após uma divergência quanto a ter ou não filhos. Enquanto Nataly tinha o desejo de ser mãe, Porchat não quer ter filhos.

A crise acabou colocando fim ao relacionamento de mais de 8 anos, sendo 5 deles como casados. As conversas sobre o assunto não são recentes. Um dos apresentadores do "Papo de Segunda" e do "Que história é Essa, Porchat?", ambos na GNT, o humorista já tinha falado sobre o assunto nos programas.

Em entrevista ao Extra, em 2022, Porchat revelou que ele e a agora ex-esposa haviam congelado óvulos fecundados.

"Já está congeladinha a criança. Tem que ser próximo. Minha mulher quer dois filhos, e ela está com 35. O homem, com 70 anos, engravida gente. A mulher, não. Tem um relógio biológico que fala "é agora". Então, a gente já congelou as coisas e, quando formos colocar, vamos avisar só quando já estiver no sexto mês, que é para as pessoas não ficarem apressando", disse à época.

Na mesma entrevista, ele afirmou que considerava que seria "um pai paravilhoso", mas tinha medo do filho não ser.

"Como ter controle sobre ele? Eu acho que vou ser incrível, porque eu gosto de criança, gosto de gente, gosto de brincar e estar junto. (...) Mas não ter controle sobre o ser humano... Ele pode ser um pequeno Diabo-da-Tasmânia ou uma Madre Teresa de Calcutá", ponderou.

Em publicação feita na última quinta-feira (13), Porchat falou que ele e Nataly tomaram "rumos diferentes" quanto a ter ou não filhos no futuro. "Filho é um assunto sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão", ressaltou.

Ele disse ainda que a decisão vinha sendo conversada entre eles desde novembro do ano passado e que pretendiam anunciar o fim do casamento apenas após o carnaval, mas acabaram decidindo antecipar.

"Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos", finalizou o humorista.