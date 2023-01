Fábio Porchat termina casamento com Nataly Mega

O apresentador e humorista Fábio Porchat e a produtora de cinema Nataly Mega terminaram o casamento de cinco anos. A informação foi confirmada pelo próprio Porchat em publicação nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (13).

"Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos", disse Porchat na legenda de uma foto ao lado da ex-esposa.

O humorista explicou que a decisão foi tomada por discordância entre os dois sobre ter ou não filhos. Nataly gostaria de ter crianças, mas Porchat não. "O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado", afirmou.

Ele ressaltou que o carinho e a admiração permanecem, e que os dois ainda manterão contato. Porchat será ator principal de um filme produzido pela Framboesa, empresa que Nataly é sócia.

Fábio Porchat Apresentador, ator e humorista Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!

Nataly também se pronunciou sobre o término, repostando a publicação de Porchat. A produtora também apontou que o carinho entre os dois deve permanecer. "É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é", escreveu.

"Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto!", finalizou Nataly.

Afastamento

O fim do casamento de Porchat e Nataly foi divulgado pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles, no início da tarde desta sexta-feira (13). O casal teria entrado em uma crise em novembro, pouco após celebrarem os cinco anos de união em uma festa para amigos, no Rio de Janeiro.

Os objetivos de vida diferentes levaram ao término, que teria acontecido tranquilamente. Porchat, inclusive, teria tratado sobre o processo de ser pai na terapia, conforme uma fonte próxima ao casal, mas não houve evolução.

Os dois mantêm as fotos juntos em suas contas de Instagram. A última publicação de Nataly com o humorista é de novembro: uma foto na festa realizada em outubro.

Fábio Porchat está na Antártida e compartilha momentos da viagem nas redes sociais. Segundo a coluna, ele ficará um mês e meio viajando.