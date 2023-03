Gravação de DVD de Luan Santana em BH teve 600 toneladas de equipamentos; veja detalhes

O cantor Luan Santana gravou o DVD Luan City 2.0, no último sábado (18), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e virou um dos assuntos mais comentados do fim de semana nas redes sociais. Se o figurino do artista chamou atenção, a estrutura do evento não fez diferente: nove palcos, do tamanho de um prédio de dez andares, se uniram na apresentação e 65 mil pessoas conferiram o show impressionadas.

Ao todo, 22 carretas foram necessárias para carregar as 600 toneladas de equipamentos utilizados na apresentação. Luan, dono de dezenas de sucessos, subiu ao palco em um look branco e cheio de pedras, confeccionado pela própria mãe.

Legenda: Estrutura do evento teve nove palcos reunidos do tamanho de um prédio de 10 andares Foto: Divulgação/Alisson Demetrio

"Foi minha mãe quem fez. A gente pegou algumas referências, e a minha mãe produziu isso aí. Ela levou dois meses para fazer o primeiro", explicou ele no dia da apresentação, após a repercussão do show.

Estrutura grandiosa

Não só o figurino chamou atenção do público. Os nove palcos utilizados para o show receberam uma performance com 80 bailarinos e o total de 2.600 profissionais envolvidos - nada diferente de um show internacional, por exemplo.

Nas redes sociais, o cantor agradeceu a recepção do público, ressaltando como o momento da carreira é dedicado aos que o admiram.

"Absolutamente tudo que eu faço é para ver vocês felizes. Luan City 2.0 tá aí, é de vocês. Obrigado por fazerem parte de mais esse momento da minha vida", escreveu ele no Twitter.