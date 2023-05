João Gomes revela desejo de ser pai: 'vou tentar fazer um menino'

O cantor João Gomes surpreendeu os fãs com uma revelação da vida pessoal em postagem no Instagram, na manhã de segunda-feira (15). Em trajeto no ônibus da banda, após realizar shows no fim de semana, o pernambucano desejou um feliz Dia das Mães e comentou a vontade de ter um filho

“Nós estávamos vindo do Pará ontem..O sinal era meio ruim e nem desejei um Feliz Dia das Mães para as mamães por aqui, mas não esqueci de homenagear a minha, minhas vozinhas”, falou o cantor.

Assista:

Na sequência, João Gomes destacou o desejo de ter um herdeiro. “E daqui a pouco vou tentar fazer um menino para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe no próximo ano?”.

Retorno de romance entre João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle reataram o namoro após menos de um mês do anúncio do término do casal, em 13 de abril. A volta foi confirmada pela redes sociais de ambos, na quarta-feira (10).

João publicou uma foto no Instagram e escreveu que havia passado o dia com febre. Na sequência, o cantor publicou uma foto da amada com a frase "quem cuidou de mim" ao lado de emojis apaixonados.

Já Ary Mirelle publicou um vídeo com o cantor, em momento de romance. Ary declarou seu amor ao cantor. "Você é o meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado", descreveu.