Avião de Wesley Safadão vai a leilão em processo movido por vítimas do 'Sheik dos Bitcoins'

Um jato executivo operado pela empresa do cantor Wesley Safadão — a WS Shows Ltda — será leiloado no dia 15 de junho com lance inicial de R$ 47 milhões. O bem faz parte da batalha judicial do cantor contra o chamado "Sheik dos Bitcoins".

O cantor cearense alega ser vítima de um golpe e de ter recebido a aeronave como garantia de pagamento pelo investimento na empresa de Francisley Valdevino da Silva.

Segundo os registros da Agência Nacional de Aviação (ANAC), a aeronave é operada pela WS Shows Ltda, mas está em nome da ITX Administradora de Bens Ltda, empresa de Francisley.

Legenda: Informações do leilão estão disponíveis em site de leiloeiro Foto: Reprodução/Internet

O leilão irá acontecer pelo site da Kronberg Leilões. Os interessados em participar do leilão podem agendar visitas para avaliar o avião.

A reportagem entrou em contato com a equipe de comunicação do cantor e aguarda posicionamento.

O conflito judicial

A Operação Poyais, da Polícia Federal, aponta que Francisley e o grupo comandado por ele movimentaram cerca de R$ 4 bilhões no Brasil por meio de fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro.

A investigação iniciou em março de 2022, após um pedido de cooperação policial internacional, feito pela Interpol. Francisley se apresentava como gerenciador de uma empresa de aluguel de criptomoedas.

Com as operações, ele prometia remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido.

No entanto, segundo a investigação da polícia, não foram detectadas movimentações dos valores de entrada ou qualquer operação de trading, provando que ele não fazia investimentos em nome das vítimas.

Aeronave transporta até nove passageiros

Legenda: Aeronave de Wesley Safadão em hangar Foto: Divulgação/Kronberg Leilões

O avião do modelo Cessna C680 Citation Sovereign, de fabricação americana, consegue transportar até nove passageiros.

A aeronave tem alcance de 5.900 km, podendo voar de São Paulo para o Chile ou Colômbia sem escalas. De matrícula PP-BST, a aeronave foi fabricada em 2008.

Em dezembro do ano passado, a aeronave foi apreendida e teve o uso bloqueado pela Justiça. Um dia após a decisão, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) autorizou que Wesley Safadão voltasse a usar o jatinho.

A decisão que autorizou uso da aeronave foi resultado de um recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa WS Shows, que solicitou ao TJ-PR que a aeronave seja mantida no Hangar da TAM, onde estava.

Na decisão, o juiz de direito substituto em 2º grau, Evandro Portugal, aceitou os argumentos apresentados pela empresa, como os custos elevados da paralisação da aeronave, o que poderia acarretar uma deterioração precoce. Também foi alegado pelo Tribunal que "o transporte é indispensável para o cantor realizar as suas atividades profissionais".