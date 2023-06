Felipe Amorim desce de igreja em tirolesa, em Barbalha, e momento é criticado por católicos

O cantor Felipe Amorim, conhecido pelos hits 'No Ouvidinho' e 'Red de Maracujá', desceu de tirolesa entre a torre da Igreja do Rosário e o palco montado no Largo do Rosário, em Barbalha, na madrugada da última segunda (5), e gerou polêmica entre católicos no Município da Região do Cariri, que afirmaram que a descida caracterizou uma "heresia" por envolver um local religioso.

As imagens do momento em que Amorim desce, ao lado de Kaleb Capitão, repercutiram ainda na terça-feira (6). No vídeo, é possível ver o momento em que o artista sai da torre da igreja com o equipamento e passa bem perto do público que aguardava a apresentação.

Veja:

Segundo a Prefeitura de Barbalha, que se posicionou sobre o assunto em nota após a repercussão de críticas ao momento, a descida de Felipe Amorim em tirolesa cumpriu todos os requisitos do órgão, incluindo uma autorização formal da Paróquia de Santo Antônio, responsável pela Igreja do Rosário.

O pároco de Barbalha, Cícero Antônio, citou o assunto em celebração na terça-feira, apontando que a autorização foi, de fato, concedida, mas pedindo desculpas à comunidade católica da região.

"A permissão do uso da fachada da igreja foi dada apenas com a intenção de contribuir com a sadia manifestação cultural, como sempre fez a Igreja ao longo de sua história, sem contudo pretender ou permitir ofender a nossa comunidade católica", disse ele, lendo nota oficial da paróquia.

Em pronunciamento realizado durante uma das missas na igreja, padre Cícero ainda pontuou que qualquer fiel que tenha se sentido ofendido pela apresentação artística deve direcionar os sentimentos "ao abuso de confiança por parte das pessoas solicitantes".

A nota da Prefeitura de Barbalha ressaltou que a ação foi feita com segurança e respeito. "A descida foi feita com todo respeito à instituição da Igreja, seguindo todas as medidas de segurança estabelecidas", diz a nota, complementando que não houve consumo de bebidas alcoólicas durante a tirolesa e engenheiros técnicos acompanharam o momento.

A assessoria de Felipe Amorim foi contatada, mas não havia respondido às solicitações até a publicação desta matéria.