João Gomes comenta vídeo da mãe após ela criticar a ex: 'se eu fosse a senhora apagava isso'

João Gomes deu uma "bronca" na própria mãe, a pernambucana Kátia Gomes, nesta sexta-feira (28). Ela publicou vídeo falando sobre ter a conta do Instagram derrubada após ter feito comentários sobre a ex-namorada do cantor em um podcast.

Ele deixou um comentário na postagem da mãe pedindo para que ela excluísse a mensagem.

Assista:

"Se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era para ser assunto meu...", escreveu o cantor em postagem da mãe.

No vídeo, Kátia Gomes declarou: "A verdade é não é aceita por muitos, mas eu sempre estarei aqui pela verdade. E eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que me acompanha, e é isso. Estou aqui, e vou star aqui sempre por vocês pra abrilhanta".

Mãe de João Gomes chamou Ary Mirelle de 'imatura e preguiçosa'

Kátia Gomes, mãe de João Gomes, falou sobre a relação com a "ex-nora", Ary Mirelle, durante participação no podcast PetroCast. Em bate-papo, ela relembrou algumas histórias sobre a jovem e chamou atenção das redes sociais ao rotular a garota de “imatura” e “preguiçosa”.

Assista:

Antes do término de João e Ary, diferentes histórias foram criadas sobre as motivações do fim da relação amorosa. Boatos circulavam entre os fãs do cantor sobre uma possível desavença entre a mãe e a namorada.