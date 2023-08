Zé Vaqueiro atualiza estado de saúde do filho e agradece carinho dos fãs

O cantor Zé Vaqueiro usou as redes sociais neste domingo (6), após duas quase semanas sem usar o perfil no Instagram, para atualizar sobre o estado de saúde do filho recém-nascido, que permanece internado desde o nascimento. Segundo o artista, Arthur continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está estável.

"O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada, é uma síndrome rara. O quadro dele é estável lá na UTI. (...) Esse momento estou um pouco sumido, mas acredito que estar perto da minha família, me dedicando, como pai e como marido, tenho essa responsabilidade de ficar cuidando um pouco da minha família", declarou o cantor.

Zé Vaqueiro ainda agradeceu o respeito dos fãs com o filho e com a família, e ressaltou que a menor aparição nas redes sociais é para estar mais próximo da esposa e dos filhos.

"Todos esses dias sumidos desde o dia 24 (de julho) até hoje, essa situação pedia isso essa minha dedicação com a minha família. Quero muito agradecer o respeito que vocês estão tendo com a minha família, principalmente com o Arthurzinho. Desde o dia em que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele", frisou.

Síndrome de Patau

Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, Arthur nasceu em 24 de julho, e logo após o parto, foi internado. Dois dias depois, o cantor informou que a criança chegou ao mundo com uma malformação congênita em virtude de uma síndrome de trissomia do cromossomo 13, chamada de Síndrome de Patau.

Essa condição, considerada muito rara, faz com que o cromossomo em questão seja triplicado em vez de apenas dois, como ocorre normalmente.

A síndrome traz consequências, como problemas de má formação em partes do corpo, como o rosto, membros e nos sistemas cardíaco, nervoso e urinário.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais de Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da esposa do artista, e Daniel, de três.