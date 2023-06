Zé Vaqueiro fala sobre 37 shows de São João e chegada do segundo filho com Ingra Soares; assista

O cantor Zé Vaqueiro é um dos nomes do forró com agenda recheada de shows no São João. O pernambucano soma 37 apresentações só no mês de junho. Na noite de terça-feira (6), durante participação de live junina na capital cearense, o artista falou com exclusividade sobre a rotina de trabalho e a espera pela chegada do segundo filho com Ingra Soares.

"Correira imensa, graças a Deus. Vai ser abençoado esse São João. Vamos levar um novo show por onde passarmos. Esperamos um resultado positivo. Que Deus proteja cada um nessas estradas", declarou Zé Vaqueiro.

Veja entrevista

O cronograma de Zé Vaqueiro tem roteiro por cidades da Bahia, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Paraíba, Sergipe e Pernambuco.

Preparativos para o segundo filho

Legenda: Ingra Soares divulga fotos do crescimento da barriga em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Mesmo com a rotina pesada de shows, Zé Vaqueiro tem pensamentos voltado para casa. O motivo? A gestação de Ingra Soares. A esposa do cantor espera o segundo filho do casal.

Entre um show e outro, o pernambucano pretende correr até casa para ficar próximo da família.

"Tá corrido porque a mulher tá grávida. Vou tentar, não vou passar o mês fora. Mas vou sempre tá dando um voltinha por aqui [Fortaleza], no almoço e no café para matar a saudade", explicou o forrozeiro.