Quatro eventos de funk e trap movimentam Fortaleza no fim de 2023; veja datas

O fim de 2023 em Fortaleza será marcado por apresentações de artistas do funk e do trap. Pelo menos quatro eventos vão reunir nomes nacionais da música na capital cearense. O sucesso do evento "Plantão" — realizado no início do ano na Capital — parece ter aberto os olhos do mercado para o grande público pagante.

MC Cabelinho, Kevin o Chris, Wiu e Lil Whind — o "alter-ego cantor" de Whindersson Nunes — irão realizar shows em festas que serão produzidas pela primeira vez em Fortaleza.

Os eventos são:

17/11: Extravaganza (Local: ainda não divulgado)

25/11: Trapzin (Local: Auê)

2/12: Trapland (Local: ainda não divulgado)

22/12: Exxquece (Local: Arena Barong)

Evento de Matuê justifica novas festas

Em abril deste ano, o País pode confirmar o respaldo do hip-hop no Nordeste por meio do festival "Plantão", criado por Matuê. Com produção da For You Eventos, ele reuniu mais de 16 mil pessoas no Marina Park Hotel. Nomes da atualidade e consagrados do gênero, como Major RD, L7nnon, Marcelo D2, entre outros, fizeram parte da primeiro label assinada pelo trapper cearense.

Com o cenário de disputa saudável criado pelas produtoras Agência After, For You Eventos e D&E, só quem ganha é o público. Entender a criação de novos eventos ligados ao hip-hop no Ceará mostra o quanto o público local é aberto e plural para receber novos estilos.

Ao mesmo tempo, essa nova agenda na Cidade sinaliza aos produtores de evento e órgãos públicos que os ritmos podem gerar lucro por meio da venda de ingressos, consumação de bar, entre outros quesitos ligados a turismo e hotelaria.