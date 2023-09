João Gomes cumpre promessa de infância e dá casa de presente para a avó

O cantor João Gomes, de 21 anos, fez uma surpresa especial para a avó Josilene: comprou uma casa nova para ela. A notícia foi publicada pelo artista pernambucano no Instagram, na noite dessa terça-feira (26). Em foto, ele surge ao lado da matriarca da família, com balões escritos "eu te amo" atrás dos dois.

"Cada lugar de sua antiga casinha me marca - pois foi ali onde eu comecei a sonhar. Mas agora vc tem um novo lar e eu só quero que vc seja muito feliz… obrigado por tudo, dona Josilene", escreveu em post na rede social.

A avó também ficou satisfeita e impressionada com o sofá que veio com a casa. "É meu esse sofá?", exclamou feliz, com um buquê de rosas nas mãos, também ofertados pelo neto.

Nos stories a presenteada se mostrou emocionada: "Foi uma promessa que ele fez de criança, e ele cumpriu a promessa, a palavra que ele fez de criança. Só peço a Deus que abençoe, já e abençoado e sempre foi. Que aumente mais seu sucesso, que a gente espera isso e graças a Deus você foi abençoado. Somos uma família humilde, que não tinha como lhe ajudar, mas Deus lhe ajudou", disse ela.

Casa para a mãe

Em outubro de 2022, João presenteou a mãe, Jordânia Gomes, com um imóvel decorado e preparado com fotos para a chegada dela.

"Espero que a senhora tenha gostado do presente, para agradecer por tudo que já fez por mim nesta vida. Para quando eu voltar para casa, poder comer sua comidinha, a senhora receber quem quiser e a gente poder se abraçar com muito mais alegria. É simples, mas é de coração, porque a senhora merece e eu te amo muito", explicou ele, mostrando Jordânia estourando champanhe para comemorar.