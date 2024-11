Eric Land fala sobre DVD em São Paulo, Natal em família e três eventos na virada do ano de 2025

Em entrevista exclusiva à coluna, durante o programa "Conexão Verdinha" na Verdinha FM, nesta sexta-feira (1º), o cantor Eric Land falou sobre a gravação do mais novo DVD da carreira — gravado em São Paulo (SP). A produção audiovisual contou com participações de nomes como Léo Santana e Mari Fernandes.

Eric reuniu na capital paulista, no Villaggio JK, um público seleto para apresentar oito músicas inéditas, marcadas por uma mistura envolvente de ritmos.

Assista à entrevista:

Entre as novas faixas gravada no DVD, estão as músicas solo "Orgulhosa Demais" e "Dentro da Land." Também fazem parte do repertório: "Sem Consideração," com Wesley Safadão; "Sentadona em Mim," com Leo Santana; "Pilantra e Meio," ao lado de Natanzinho Lima; "Queira Eu," com Kamisa 10; "Turbulência," com MC Robs, e "Tomara," que conta com a participação especial de Mari Fernandez.

Cantor vai travar agenda no Natal para passar tempo com a família

No bate-papo, Eric Land também falou sobre a programação de eventos para dezembro. Segundo ele, o Natal será travado na agenda para não realizar shows. Ele quer passar a data com o filho.

"O Natal eu vou travar para ficar com meu filho. Vai ser o primeiro Natal que eu vou passar com meu filho. Já tinha uns shows pré-marcados, já falei com minha equipe. Meus empresários acharam muito válido, eu ficar em casa com minha família", explicou o cantor.

Apesar do momento em família, Eric revelou que no dia da virada do ano de 2025 irá realizar três apresentações em cidades do Pará.