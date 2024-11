Morre Giovanna Sampaio, jornalista, artista visual e ceramista cearense, aos 66 anos

Faleceu no último domingo (10) a jornalista e artista plástica cearense Giovanna Sampaio, aos 66 anos. Ela atuou no Diário do Nordeste como repórter nas editorias de Cidade e Economia. No posto de editora, trabalhou na revista Siará e nos suplementos de saúde Viva e Vida. Elaborou também projetos, a exemplo do Vida Saudável. No total, foram 37 anos no periódico.

Para além do Jornalismo, Giovanna se dedicou às Artes Visuais a partir da pintura e produção de cerâmica artesanal. As peças, de grande valor afetivo, refletiam a leveza pela qual a artista era conhecida. Flores, curvas, desenhos e cores se entrelaçavam de forma única, e estavam presentes em jarros, pratos, bandejas, brincos, broches, entre outros objetos.

Sem nunca desvencilhar das palavras, era sócia e diretora da Casa de Memória, editora e agência produtora de conteúdos, livros, biografias e eventos. Por meio do trabalho de Giovanna, foram publicadas obras como “Manga verde com sal - Cartas de amor, de luto, do sabor agridoce da vida”, da também jornalista Erilene Firmino; “Do Barro à Luz”, de Roseane Cândido Duarte; e “Lis e suas sapatilhas mágicas”, de Lis Maria e Bê Alencar.

O comunicado do falecimento foi publicado nas redes sociais da jornalista e artista visual na manhã desta segunda-feira (11). O texto evidencia: “É difícil expressar em palavras a tristeza que estamos sentindo neste momento”.

Destaca também que a família está providenciando o translado do corpo do Rio de Janeiro para Fortaleza, onde ocorrerá velório e sepultamento. Detalhes sobre horários e locais serão informados posteriormente.

“Agradecemos desde já todas as mensagens de apoio e solidariedade neste momento de dor”, diz a família. Giovanna deixa esposo, Paulo Ernesto Serpa; três filhos, Carol, Rafael e Pedro Ernesto; três netos, Ravi, Lis e Tom; e uma legião de amigos e admiradores.

Rica travessia

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Giovanna Cabral Sampaio também é co-autora do livro “São Lourenço, Parque e Vida” (2020), publicado pela Minalba Brasil. Participou de congressos no âmbito nacional e internacional, sempre com ênfase nas áreas de pesquisa e saúde.

Foi assessora de imprensa da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa do Ceará (Funcap), da Embratel e do Grupo Telles – Assessoria de Imprensa, atestando a versatilidade do fazer jornalístico.

Diretor da TV Diário e da Verdinha, Ildefonso Rodrigues afirma que Giovanna “é uma das profissionais mais íntegras e corretas do Jornalismo cearense”. “Ela ajudou a formar uma geração de profissionais que hoje estão brilhando nas redações e em outras áreas da Comunicação”, partilha.

Entre os atributos pessoais da colega, menciona leveza, trato agradável e o conhecimento sempre profundo na área da Saúde. “O legado que ela nos deixou é o que nos conforta, o que nos dá ânimo para prosseguir na atividade cotidiana. Giovanna ensinou muito isso. Ela era muito presente, muito amiga. E não falo só da profissional, mas era aquela pessoa que ouvia, que aconselhava, ensinava… Esse é o grande mérito de alguém, saber compreender, entender e aprender com quem convive”, divide Ildefonso.

E completa: “Ela bebeu de uma fonte, e essa fonte é eterna: a fonte do Jornalismo. O jornalismo investigativo, da apuração, do contato com a fonte, da produção do conhecimento... Essa é a profissional Giovanna Sampaio, que vai nos deixar uma saudade imensa. Estou alegre por ter aprendido com ela”.

No perfil da Casa de Memória, o relato das jornalistas e amigas Cristina Pioner, Germana Cabral e Roberta Souza, demais sócias do projeto, dá conta de dimensionar a importância de Giovanna para a jornada de tantos. "O coração da Casa de Memória amanheceu batendo mais devagarinho… Uma das moradoras pediu licença para se despedir", introduz o texto.

"Giovanna Sampaio era o espírito artista e brincalhão da nossa morada. Com suas mãos, moldou e pintou as primeiras casinhas de cerâmica que constituíram a essência deste projeto. Com suas brincadeiras, provocou os inúmeros sorrisos que davam leveza aos dias e noites de trabalho. As cores sempre foram suas melhores amigas. E não há duvidas de que um mundo colorido a espera do outro lado. Daqui, seguimos gratas e felizes pelo presente de sua existência".

A publicação segue: "Nossos mais sinceros sentimentos ao esposo, Paulo Enesto, aos filhos Carol, Rafael e Pedro, e aos netinhos Ravi, Lis e Tom, que Gio tanto amava. Que a luz daquela estrelinha tatuada na mão siga guiando os passos de todos que a amam. E nós que vivemos de tantas palavras, hoje só temos duas para nossa querida amiga: amor e saudade!".