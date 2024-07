Resultado do Prouni 2024 para o 2° semestre é divulgado nesta quarta (31); site tem instabilidade

O resultado do 2º semestre do Prouni 2024 deve ser divulgado ainda nesta quarta-feira (31), mas alguns candidatos encontraram dificuldades no site, que apresentou instabilidade desde as primeiras horas desta manhã. Até o momento, o botão de acesso à página individual ainda não retornou

>>> Acesso o site do resultado Prouni

O Ministério da Educação (MEC) não se pronunciou sobre o caso, e alunos têm criticado a situação nas redes sociais. O Diário do Nordeste solicitou um policiamento do MEC sobre o resultado, e aguarda resposta.

"Aposto que só vai sair 18h30. Tô marcando ponto pro meu plantão no site do Prouni", escreveu uma internauta. Outra falou sobre "ser humilhada pelo Prouni logo cedo".

Segundo o cronograma oficial, os resultados saem nesta quarta, com o início da comprovação de informações de cada aluno. A segunda chamada está programada para ser revelada no próximo dia 20 de agosto.

Veja também Papo Carreira UFC abre inscrições para professor visitante com salários de até R$ 22,3 mil; veja edital Papo Carreira Ministério da Saúde oferta 2,5 mil vagas em curso para residentes de Medicina de Família Papo Carreira Centec e Secitece oferecem 3,3 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos no Ceará

Cronograma Prouni 2024 do 2º semestre

Resultado 1ª chamada: 31 de julho

31 de julho Resultado 2ª chamada: 20 de agosto

20 de agosto Manifestação de interesse na lista de espera: 9 a 10 de setembro

9 a 10 de setembro Resultado lista de espera: 13 de setembro

Mais de 7 mil bolsas no Ceará

A segunda edição do Prouni de 2024 tem 7.060 bolsas para instituições de ensino no Ceará. Ao todo, 143 cursos de 63 faculdades estarão disponíveis aos alunos. O edital do Prouni 2/2024 foi divulgado no dia 18 de julho.

O programa erta bolsas de estudos integrais — 100% do valor da mensalidade — e parciais — 50% — em instituições privadas de ensino superior para estudante de baixa renda. No total, em todo o País, 243.850 bolsas serão ofertadas para o segundo semestre.