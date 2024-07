UFC abre inscrições para professor visitante com salários de até R$ 22,3 mil; veja edital

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou, nesta terça-feira (30), seleção de professor visitante para atuação no campus da UFC, em Fortaleza. O prazo total do contrato varia entre 12 e 24 meses, a depender da vaga. As categorias estão disponíveis nas categorias Júnior, Sênior e Jovem Doutor, com salários de até R$ 22,3 mil.

A inscrição poderá ser realizada no período das 8h do dia 1º de agosto às 17h do dia 7 de agosto, exclusivamente, mediante a utilização do e-mail da coordenação da pós-graduação de interesse do candidato. (Veja detalhes abaixo)

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

Vagas

CENTRO DE CIÊNCIAS

Programa de pós-graduação em Ciência da Computação (1 vaga) - contrato de 24 meses;

E-mail de inscrição: secretaria@mdcc.ufc.br

GABINETE DO REITOR

COORDENAÇÃO

Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (1 vaga) - contrato de 24 meses;

E-mail de inscrição: diretoria@eideia.ufc.br

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR

Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais (1 vaga) - contrato de 12 meses

E-mail de inscrição: ppgcmt@ufc.br

Inscrições

Estão aptos a se inscrever na seleção os candidatos que tenham as seguintes qualificações:

CATEGORIA JOVEM DOUTOR: Título de Doutor por tempo igual ou superior a 02 (dois) anos e de no máximo a 05 (cinco) anos e ter tido pelo menos uma bolsa de outra Instituição, com formação acadêmica ou técnico científica inovadora para o programa de pós-graduação da coordenadoria na qual pretende atuar;

CATEGORIA JÚNIOR: Título de Doutor por tempo igual ou superior a cinco (5) e inferior a dez (10) anos, com produção acadêmica relevante e consistente ou equivalente à de pesquisador de produtividade do CNPq nível E segundo critérios da área de conhecimento específica ao qual pertence o Programa de Pós-Graduação (Comitê de Área do CNPq);

CATEGORIA SÊNIOR: Título de Doutor por tempo igual ou superior a 10 (dez) anos, com produção acadêmica relevante e consistente ou equivalente à de pesquisador de produtividade do CNPq nível A e B segundo critérios da área de conhecimento específica ao qual pertence o Programa de Pós-Graduação (Comitê de Área do CNPq).

Remuneração

O salário do candidato será de R$ 22.377,72 (vinte e dois mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) para a categoria Sênior, R$ 18.085,19 (dezoito mil e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) para a categoria Júnior e R$ 12.862,13 (doze mil oitocentos e sessenta e dois reais e treze centavos) para a categoria Jovem Doutor.

O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado da Seleção no Diário Oficial da União, prorrogável apenas uma vez por igual período.