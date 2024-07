Herdeiro da Hermès alega ter perdido parte da fortuna de R$ 73 bilhões

Aos 81 anos, Nicolas Puech é herdeiro da Hermès, uma das mais renomadas marcas de luxo da indústria da moda. O empresário francês acumula um patrimônio avaliado em 12 bilhões de euros, cerca de R$ 73 bilhões na cotação atual. No entanto, ele alega ter pedido parte da fortuna após a má administração do seu ex-gerente de patrimônio, Eric Freymond. As informações são do g1.

O caso foi parar no tribunal suíço. Dono de 6 milhões de ações da marca de luxo, Puech entrou com processos contra o consultor financeiro, afirmando que, durante o período em que Freymond supervisionou suas contas, as ações foram vendidas, compradas e transferidas, fazendo com que o herdeiro perdesse parte do patrimônio.

O gestor começou a trabalhar para Puech em 1998, quando o bilionário começou a transferir ações da Hermès para bancos na Suíça, onde ele mora. No mesmo ano, o herdeiro deu uma série de procurações ao consultor financeiro, que permitiam a supervisão das contas.

A partir de 2001, Freymond teria vendido e transferido as ações. Até que em 2022, o bilionário rescindiu o contrato entre os dois.

Apesar das alegações de Puech, o tribunal suíço concluiu que as gestões de negócios do bilionário foram entregues voluntariamente a Freymond. O herdeiro ainda teria assinado vários documentos em branco e deu acesso às suas contas bancárias. A Justiça suíça alega que o francês poderia ter revogado o acordo a qualquer momento.