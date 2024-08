Mulher abandonada pelo marido é encontrada acorrentada a árvore na Índia

Uma mulher norte-americana, de 50 anos, foi encontrada acorrentada a uma árvore no último sábado (27) em uma floresta indiana, localizada no distrito de Sindhudurg, em Maharashtra. Por meio de um bilhete, a vítima acusou o ex-marido de ter a amarrado. As informações são do NDTV.

A polícia registrou o caso como tentativa de homicídio. A mulher foi encontrada amarrada com uma corrente de ferro por um pastor na noite de sábado após ele ouvir seus gritos.

Veja também Mundo ONU denuncia tortura e abusos contra palestinos em Israel Mundo 'Nostradamus indiano' prevê novas datas para o início da Terceira Guerra Mundial

Ao resgatar a vítima, os policiais encontraram o cartão Aadhaar da mulher, que é uma identidade fornecida pela Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI) para cidadãos indianos e residentes elegíveis na Índia. Através do documento, a norte-americana foi identificada como Lalita Kayi.

Ela está na Índia há dez anos, mas seu visto expirou. A polícia também encontrou receitas médicas em sua posse, que sugerem que ela estava em tratamento para uma doença psiquiátrica.

Lalita foi internada em um hospital e os médicos confirmaram que ela sofre de problemas psiquiátricos. A suspeita é que ela tenha esquizofrenia.

"Com base na nota escrita pela mulher no hospital, um caso foi registrado contra seu ex-marido sob acusações de tentativa de homicídio, ato que coloca em risco a vida ou a segurança pessoal de terceiros e confinamento injusto sob o Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)", disse Saurabh Agrawal, Superintendente de Polícia do distrito de Sindhudurg.

"A polícia também está tentando verificar se a alegação da mulher de que ela foi acorrentada pelo ex-marido era genuína. Estamos verificando cada alegação e informação na nota escrita por ela", ele acrescentou.

Segundo o New York Post, a mulher alegou ter sido abandonada por 40 dias, embora a polícia tenha dito que parecia improvável que ela tivesse ficado lá por tanto tempo.