Presidente da Turquia ameaça invadir Israel em retaliação aos ataques em Gaza

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou uma invasão a Israel por conta da ofensiva de Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza. A declaração do líder turco aconteceu nesse domingo (28) e fez menção à ação israelense que já dura mais de nove meses.

"Nós temos que ser muito duros para que Israel não faça essas coisas ridículas com a Palestina", começou ele na declaração. "Assim como entramos em Karabakh, assim como entramos na Líbia, podemos fazer algo similar com eles. Não existem razões para não fazermos isso", completou.

Erdogan fez referência às intervenções militares turcas realizadas no enclave armênio de Nagorno-Karabakh, ocorridas no fim da década de 80. Além disso, também citou a ocasião em que a Turquia enviou tropas para a Líbia, em 2020, para apoiar o governo do primeiro-ministro da época, Adbul Hamid Dbeibah.

O líder turco é apontado como um dos mais inflamados contra a ofensiva israelense no território palestino. A Turquia é, inclusive, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas Erdogan ainda condena as ações israelenses em Gaza.

Ele afirmou, em outra ocasião, que o Hamas não é uma organização terrorista, comparando também Netanyahu a Hitler.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores de Israel comparou o presidente turco a Saddam Hussein. "Apenas deixe-o lembrar o que aconteceu lá e como terminou", disse se referindo à captura do ex-presidente iraquiano por forças dos Estados Unidos em 2023.