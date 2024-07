Carcereira brasileira admite que teve relações com detento em Londres; entenda o caso

A agente penitenciária Linda de Sousa Abreu admitiu ter tido relações sexuais com um detento, durante audiência realizada nessa segunda-feira (29), em Londres. O caso veio à tona no final de junho, após o momento de intimidade ser filmado por outro preso e compartilhado nas redes sociais.

Conforme informado pelo Serviço de Promotoria da Coroa (CPS), a brasileira se declarou culpada por apresentar má conduta em um cargo público, acusação levantada pela promotoria. A declaração ocorreu durante audiência no Tribunal da Coroa de Isleworth, onde a agente deverá comparecer novamente em novembro.

Para o promotor Tetteh Turkson, a ação de Linda pode ser classificada como uma “violação chocante da confiança pública”.

“De Sousa era claramente uma participante entusiasmada [do ato], que erroneamente pensou que evitaria a responsabilidade. [...] De Sousa não teve outra opção além de aceitar que era culpada. Ela agora enfrentará corretamente as consequências de suas ações”, afirmou ele.

De acordo com o NY Post, a pena máxima para o crime é prisão perpétua. Até o momento, os advogados da brasileira não emitiram nenhum comunicado sobre os novos desdobramentos do caso.

RELEMBRE O CASO

A polêmica envolvendo a agente e o detento veio à tona no final de junho, após o momento de intimidade entre os dois ser filmado por outro preso e compartilhado nas redes sociais.

Com a repercussão do vídeo, Linda chegou a ligar para o trabalho para informar que não voltaria ao local e que seu marido devolveria seu uniforme, antes de fugir. A brasileira, no entanto, foi presa pela polícia no Aeroporto de Heathrow, ao tentar embarcar rumo à Espanha.