Carcereira brasileira presa na Inglaterra é liberada pela justiça após pagar fiança

A agente penitenciária brasileira presa na Inglaterra foi liberada nesta segunda-feira (1º) após pagar fiança. A carcereira é investigada após ser filmada fazendo sexo com um detento em cela em um presídio inglês.

Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, será monitorada pela justiça. A mulher está proibida de deixar Londres.

Ela foi detida no sábado (29) no Aeroporto de Heathrow, antes de embarcar para visitar familiares em Madri, na Espanha. A mulher tentava viajar com um passaporte português, apreendido pelos agentes.

A Polícia Metropolitana iniciou uma investigação urgente na última sexta-feira (28) depois que os policiais tomaram conhecimento de um vídeo que teria sido filmado dentro do presídio HMP Wandsworth.

Legenda: Linda de Sousa Abreu Foto: Reprodução/Instagram

Audiência no tribunal

Segundo o Daily Mail, a brasileira compareceu nesta segunda-feira no Tribunal de Magistrados de Uxbridge, no oeste de Londres, acusada de má conduta em cargo público ao se envolver em ato sexual com um prisioneiro em uma cela de prisão.

O promotor do caso Niamh McDonagh disse ao tribunal que “Sra. De Sousa Abreu foi detida no Aeroporto de Heathrow, onde havia sido reservado um voo para Madri. Acredito que ela tenha parentes morando lá. Um passaporte português foi apreendido pela polícia quando ela foi detida. Ela é cidadã portuguesa.”

O advogado de Linda, Gayathri Yogarajah, declarou que a agente havia notificado a direção da penitenciária sobre sua viagem para Madri e que os planos foram devidamente transmitidos à Scotland Yard.

A próxima audiência do caso deve acontecer no dia 29 deste mês.

A defesa de Linda afirmou que a cliente é uma "jovem mãe" e "uma pessoa de bom caráter".