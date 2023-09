Letícia Sabatella diz estar 'aliviada' após diagnóstico de Transtorno do Especto Autista

A atriz Letícia Sabatella, 52, descobriu de forma tardia ser uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela revelou a história no podcast Papagaio Falante e, em entrevista ao Fantástico nesse domingo (17), a mineira declarou ainda tentar entender o diagnóstico, mas disse se sentir aliviada por entender os próprios sentimentos.

No programa, Letícia Sabatella lembrou a dificuldade para se encaixar em grupos na escola, de como às vezes se sente incompreendida e do incômodo com sons barulhentos.

Letícia Sabatella Atriz O diagnóstico traz alívio pra quem passa a vida se achando diferente e incompreendida

Ao receber o diagnóstico, a atriz contou ter uma sensação "libertadora" que a ajudou a compreender a hipersensibilidade sensorial.

Assuntos relacionados

O que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.

Indivíduos com TEA frequentemente apresentam outras condições, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores.