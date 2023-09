Clarinha Teixeira é a campeã do Canta Comigo Teen 4; veja destaques da final do programa

Clarinha Teixeira venceu o Canta Comigo Teen 4 neste domingo (17), na RecordTV. Ela recebeu 50,18% dos votos do público, além de entrar no pódio ao conquistar os 100 jurados do programa, e acabou ganhando o reality show musical.

Na final, a jovem se apresentou em penúltimo e cantou "Sangrando", de Gonzaguinha. A performance dela fez todos os avaliadores se levantarem novamente. Ela foi eleita o primeiro lugar do Top 3 e, ao encarar a votação dos espectadores, também levou a melhor.

Veja apresentação

Na quarta classificatória, quando a jovem cantou o sucesso "Abandonada por Você", de Fafá de Belém, os 100 jurados também levantaram, o que acabou a fazer chorar de emoção e se ajoelhar em agradecimento. Na ocasião, a filha da artista paraense, a jurada Mari Belém, disse que a obra da mãe se renova quando ela escuta alguém a homenageado.

Enquanto a votação do público rolava, nesse último domingo, Clarinha Teixeira cantou ainda "Dormi na Praça", sucesso da dupla Bruno & Marrone. O resultado foi o da vitória ao receber a maioria dos votos.