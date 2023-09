Letícia Sabatella revela ter sido diagnosticada com autismo de grau leve

A atriz Letícia Sabatella contou em entrevista ao podcast “Papagaio Falante” que descobriu recentemente que tem autismo grau leve.

“Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista, que eu estou dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo”, iniciou a artista, na última terça-feira (5).

“E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade”, acrescentou ela.

Ainda na mesma entrevista, a atriz revelou, sem citar nomes, que um ator famoso já lhe beijou sem autorização durante uma cena no início da sua carreira. “Me travou, me deixou chateada, porque não foi avisado, não foi combinado, não estava esperando. Ele é famoso, já pagou seus pecados... Nesse caso, a pessoa não era iniciante, foi abusivo mesmo, aquilo me deixou muito constrangida”.