Patrícia Poeta compartilha foto rara com as irmãs e seguidores comentam: ‘iguais’

A jornalista Patrícia Poeta compartilhou, na quinta-feira (7), no Instagram, uma foto ao lado das duas irmãs, Paloma e Paula, e surpreendeu os seguidores com a semelhança entre as três.

“#tbt em homenagem ao Dia do Irmão. E aí? Somos parecidas?”, escreveu a apresentadora do Encontro na legenda.

“Iguais”, escreveu uma pessoa. “Quase não sabia que eram irmãs. Pensei que era uma montagem de cada fase sua”, acrescentou outro. “O metatarso das poetas, quase uma Bienal do livro”, disse mais um.

Assim como Patrícia, Paloma Poeta é jornalista. Ela trabalha na Record, e apresenta o “Balanço Geral RJ - Edição de Sábado”.