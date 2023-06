Patrícia Poeta conversa com menino que viralizou nas redes ao reencontrar a mãe após coma

A apresentadora Patrícia Poeta conversou nesta terça-feira (26) ao vivo com Guilherme Moura, de 8 anos. O menino viralizou nos últimos dias nas redes sociais ao ter sua reação gravada ao encontrar a mãe, após 16 dias de coma.

Patrícia contou a ele, que estava acompanhado na entrevista da mãe, Tayane Granda Orrinco, que assistiu várias vezes ao vídeo, e perguntou qual vai ser a primeira coisa que ele iria fazer ao chegar em casa. O menino recebeu alta hospitalar nesta terça.

“Dar um abraço no meu irmão”, disse Guilherme sobre o irmão mais velho, Antonny.

Legenda: Guilherme participou do programa Encontro com Patrícia Poeta Foto: Reprodução

Guilherme tem uma doença rara, chamada epidermólise bolhosa, que causa feridas e bolhas na pele. Ele ficou internado para tratar uma pneumonia e chegou a ser intubado. Ele ficou, ao todo, 16 dias em coma e 22 dias internado.

Tayane disse na entrevista que tinha certeza que o filho sairia do hospital. “Dói muito a gente ver um filho intubado, sedado, sem resposta a estímulos. Ele ainda respondia a algumas coisas, porque nem a sedação sedava completamente, de tão forte que ele é. Foi um sentimento muito de incerteza, mas eu sempre tive fé que meu filho ia sair dali sem sequelas e bem”.

“Ele é o nosso super-herói! Ele está sempre para cima, salvando nosso dia, como a própria diretora da escola dele fala. Ele nos dá força, faz com que a gente acredite que tudo pode ser melhor. Mesmo com todas as limitações, dores, tudo o que ele passa, ele está sempre sorrindo e querendo viver, agora mais ainda”, completou ela.